شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد الجهاز المعاون لـ وائل رياض فى منتخب 2007 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة في اجتماع المقبل أسماء الجهاز المعاون لمنتخب 2007 والذي يقوده وائل رياض مديرا فنيا على أن يعرض أسماء الجهاز المعاون له علي اللجنة الفنية و علاء نبيل رئيس اللجنة الفنية تمهيدا لاعتمادها ، ونفس الأمر لمنتخب الكرة النسائية والذي يقوده أحمد رمضان بعد الاستقرار علي معاونة جهاز الناشئين له علي ان يستكمل باقي افراد الجهاز خلال الفترة المقبلة .

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للسفر لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وينتظر اتحاد الكرة، تحديد الاتحاد الأفريقي لمكان مباراة إثيوبيا خاصة انها من الدول التي تخوض مبارياتها بالتصفيات خارج إثيوبيا لعدم اعتماد ملاعبها لاستضافة أي مباراة بالتصفيات .

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة، ويتصدر الفراعنة حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلا وحيدا.

كما تصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم أفريقيا.