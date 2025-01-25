شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مصريا يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح 14 لاعباً مصرياً في حسم تأهلهم إلى دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

ـ فوز محمد أبو الغار على راميت تاندون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 12-10, 15-13.

ـ فوز طارق مؤمن على نيكولاس مولر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-4, 11-3, 11-7.

ـ فوز فارس الدسوقي على ديكلان جيمس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.

ـ فوز يوسف إبراهيم على ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 11-6, 11-8.

ـ فوز ملك خفاجي على شارلوت بستيل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-2, 11-8.

ـ فوز ندى عباس على ليلى صدقي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-3, 11-7.

ـ فوز هانيا الحمامي على ليسا أيتيكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-2.

ـ فوز مصطفى عسل على علي أبو العينين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-2.

ـ فوز نور الشربيني على هولي نوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 11-4.

ـ فوز روان العربي على فريدة محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-4.

ـ فوز علي فرج على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-9, 11-5, 11-5.

ـ فوز سنا إبراهيم على أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-6.

ـ فوز نوران جوهر على ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-15, 11-8, 11-7, 11-6.

ـ فوز أمينة عرفي على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-3.

ـ هزيمة كريم عبد الجواد أمام جريجور مارش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-4, 15-13, 5-11, 11-8.

ـ هزيمة هنا رمضان أمام تيني جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 7-11, 11-6, 11-4.

ـ هزيمة محمد زكريا أمام دييجو إلياس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-5, 11-4, 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.