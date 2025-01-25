شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى نجم الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"29" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996، وانضم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلى.

محمد هانى قدم مستويات متميزة منذ تصعيده إلى الفريق الأول، فى الدفاع والهجوم، واعتمد مدربو الأهلى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هانى أن يثبت فى كل مركز أنه على قدر المسئولية.

من أهم المميزات التى اكتسبها محمد هانى هو تطور مستواه البدنى وارتفاع خاصية الاندفاع البدنى والقدر على تنفيذ مهمة قطع الكرات من خلال التاكلينج، الذى يميز هانى عن بقية لاعبى الدورى، بالإضافة إلى إمكانيات خاصة يتمتع بها اللاعب فى العرضيات والمراوغة.

واستعاد محمد هانى موقعه فى تشكيلة الأهلى بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية على التوالي لينضم لصفوف منتخب مصر في أمم افريقيا بكوت ديفوار وتعرض اللاعب للإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة فى مباراة السوبر الافريقى أمام الزمالك ولكنه تعافى وعاد للمشاركة مع المارد الاحمر مؤخراً.

وإجمالا شارك محمد هانى فى 337 مباراة مع الأهلى بكل البطولات لعب سجل خلالها ستة أهداف وصنع 23 هدفا، وحصد مع المارد الأحمر سبعة بطولات للدورى الممتاز وأربعة بطولات لدورى الأبطال الأفريقى وبطولتين للسوبر الأفريقى بجانب أربعة بطولات لكأس مصر وخمسة بطولات للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية أربعة مرات، كما شارك مع منتخب مصر في 23 مباراة دولية.