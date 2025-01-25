شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيمن يغادر القاهرة بعد نهاية رحلته مع الأهلى عائدا لقطر والان مع تفاصيل الخبر

غادر يوسف أيمن مدافع النادى الأهلى المعار من الدحيل القطري القاهرة منذ ساعات قليلة متوجهاً لقطر بعد نهاية رحلته مع القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن يوسف أيمن مدافع الفريق رحل عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري، فى ظل عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بخدمات اللاعب.

وأكد المصدر، أن الموقف النهائي للاعب يوسف أيمن مع الأهلي سيتحدد بعد مباراة فاركو، وهل سيعود إلى نادي الدحيل القطري أم لا؟.

قرر يوسف أيمن الرحيل عن الأهلي، لأنه يرغب في في المشاركة بالمباريات والعودة إلى منتخب قطر.

وانضم يوسف أيمن إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الدحيل القطري مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، ولكنه لم ينل ثقة كولر، ليستقر الرأي على قطع إعارته وعودته إلى الدحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

فى سياق أخر، مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.