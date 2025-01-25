الامارات | الأهلي المصري يعلن أول صفقتين في الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقده مع السلوفيني غراديسار، مهاجم فريق فيهيرفار المجري.

وكشف الأهلي عبر قناته الرسمية عن اجتياز اللاعب السلوفيني للفحص الطبي، لينضم رسمياً للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ اللاعب السلوفيني مسيرته في فريق برافو السلوفيني، قبل أن ينتقل إلى برزيتشي وروجساكا على سبيل الإعارة، ثم انتقل نهائياً لفريق روجساكا ابتداء من عام 2022 قبل الانضمام إلى الأهلي.

كما أعلن الأهلي عن انتقال مصطفى العش، مدافع فريق زد، إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.