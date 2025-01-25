شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى صخرة دفاع الفراعنة ونيوم السعودى يحتفل بعيد ميلاده الـ"34" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أحمد حجازى مدافع منتخب مصر ونادى نيوم السعودى اليوم السبت بعيد ميلاده الـ"34"، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991 بالإسماعيلية.

ويعد أحمد حجازى أبرز المدافعين فى قارة أفريقيا، بسبب خبرته العريضة مع منتخب مصر الأول، ومشاركته مع الفريق فى مونديال 2018، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز أعضاء الجيل الذى وصل نهائى كأس أمم أفريقيا لعام 2017 و2022، مع فترة طويلة من التألق رفقة فريقى الإسماعيلى والأهلى، بالإضافة إلى خوضه رحلة احتراف طويلة فى الملاعب الإيطالية والإنجليزية.

رحلة حجازى الأوروبية بدأت مع فريق فيورنتينا الإيطالى فى 2012، بعد بداية محلية مع الإسماعيلى، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع الرباط الصليبى للركبة، ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بيروجيا على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيد تألقه مع الأهلى لمدة عامين، وبعدها إلى وست بروميتش ألبيون منذ 2017 وحتى 2020.

وشارك حجازى فى 104 مباريات مع وست بروميتش، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين، كذلك شارك مع الأهلى فى 56 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى 35 مع الإسماعيلى و14 لقاء فى إيطاليا، كذلك مثل المدافع منتخب بلاده فى 75 مواجهة منذ عام 2011

المدافع المصرى يمتاز بقوة واضحة فى ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعى قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة.

صنع حجازي أسلوبه الخاص وشق طريقه إلى المجد فى أكثر المراكز داخل الملعب بعداً عن الأضواء والشهرة، ورغم ذلك قدم حجازي الأداء الذى جعل الجميع يقف له احتراماً على أدائه النموذجي سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

وانتقل المدافع المصري إلى صفوف نادى نيوم الصاعد حديثاً لدوري أندية الدرجة الأولى السعودى، بعد خروجه من حسابات ناديه اتحاد جدة فى الموسم الجديد، حيث وقع حجازى على عقد لمدة عامين.