شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للاسكواش ويحتفل على طريقة مرموش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، إلى دور الـ 16 ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي أبو العينين في الدور التمهيدي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-2.

وعقب الفوز قام مصطفى عسل بالاحتفال على طريقة النجم المصري عمر مرموش المنضم مؤخراً إلى مانشستر سيتي الانجليزي، وذلك بارتداء نفس القناع الذي ارتداه مرموش في احتفاله مع ناديه السابق.

وكان الفرعون المصري عمر مرموش، استخدم أسلوبا غريبا في الاحتفال بهدفه ضد بروسيا مونشنجلادباخ بعد أن ساهم في فوز فريقه السابق، بعدما قاد فريق فرانكفورت للفوز 2-1 على بروسيا مونشنغلادباخ في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا 2024-2025.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.