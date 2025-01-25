شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته لمواجهة سيراميكا في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين في السابعة مساء غداً الأحد، على ستاد غزل المحلة.

وكان غزل المحلة خسر في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف نظيف، في مباراة الأسبوع التاسع من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف، واستقبلت شباكهم 14.

نجح مسئولو غزل المحلة فى حسم 3 صفقات شتوية، حتى الآن، لدعم صفوف الفريق خلال فترة القيد الشتوي الجارية، حيث تعاقد الفريق المحلاوي مع كل من، موسى فراوي مدافع البنك الأهلي ولاعب المنتخب الفلسطيني، وعبد الرحمن جبنة لاعب خط وسط الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء، بالإضافة إلى أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.