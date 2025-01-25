شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة فاركو وعودة عمران وماو والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق طلائع الجيش اليوم السبت استعداداته لمواجهة لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة، وتشهد قائمة الطلائع عودة حميدو ماو ورجب عمران بعد انتهاء الايقاف بينما يستمر غياب عمر رضوان بسبب الاصابة.

وعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات فاركو وأخرها تعادله بهدف مقابل هدف مع الاهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري المصري بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على انبى بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ليجمع الطلائع 11 نقطة من 9 لقاءات بثلاثة انتصارات وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.