شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجري تغييرات على تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على إجراء تبديلات على تشكيل الزمالك في مباراة الجونة المقرر لها بعد غداً الإثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات عبد الله السعيد في مباراة الجونة بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام مودرن سبورت،وانتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد،كما استقر جروس على الدفع بـ محمود بنتايج أساسياً في لقاء الفريق الساحلى.

فى سياق أخر، طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضرورة العمل على التعاقد مع صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف فريقه.

ويرغب جروس فى التعاقد مع لاعب يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب ليصبح بديل مميز لـ عبد الله السعيد، حيث يرى الجهاز الفنى إنه يواجه مشكلة عندما يغيب السعيد عن المباريات، ما يدفع الجهاز الفنى للدفع بـ أحمد زيزو فى مركز صانع اللعب.

ويترقب الجهاز الفنى للزمالك جاهزية أحمد حمدى وناصر ماهر فى أقرب وقت لتدعيم مركز صانع اللعب، لاسيما وإن هذا المركز يشهد نقص عددى منذ أن تغيب الثنائى بسبب الإصابة.