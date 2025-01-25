شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجري تغييرات على تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 25 يناير 2025 03:30 ص
ويستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات عبد الله السعيد في مباراة الجونة بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام مودرن سبورت،وانتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد،كما استقر جروس على الدفع بـ محمود بنتايج أساسياً في لقاء الفريق الساحلى.
ويرغب جروس فى التعاقد مع لاعب يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب ليصبح بديل مميز لـ عبد الله السعيد، حيث يرى الجهاز الفنى إنه يواجه مشكلة عندما يغيب السعيد عن المباريات، ما يدفع الجهاز الفنى للدفع بـ أحمد زيزو فى مركز صانع اللعب.
ويترقب الجهاز الفنى للزمالك جاهزية أحمد حمدى وناصر ماهر فى أقرب وقت لتدعيم مركز صانع اللعب، لاسيما وإن هذا المركز يشهد نقص عددى منذ أن تغيب الثنائى بسبب الإصابة.
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