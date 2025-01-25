شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته اليوم لمباراة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلى مساء اليوم ،السبت، تدريباته استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء غداً الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي للفوز بمباراة بيراميدز من أجل مُصالحة جماهيره بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً وكان أخرها الخسارة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بالقاهرة 1-2 في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم التعادل 1-1 أمام فاركو في الدوري.

ويتطلع مارسيل كولر لإيجاد حلول للأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق بسبب الغيابات الكثيرة والتي يأتي في مقدمتها، غياب الهداف وسام أبو علي للإصابة بشد عضلي.

وافتتح الأهلى مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.