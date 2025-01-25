شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يصعد للمربع الذهبى بأمم أفريقيا بثنائية الصقر والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 25 يناير 2010 فاز منتخب مصر على نظيره منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب استاد أومباكا بمدينة بنجويلا الأنجولية، ليصل الفراعنة إلى المربع الذهبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 التى استضافتها أنجولا، وسجل قائد الفريق المصرى أحمد حسن ثلاثة أهداف فى المباراة، منها هدف أحرزه فى مرماه وهو هدف الكاميرون الوحيد فى اللقاء، ليحتفل لاعب خط الوسط الذى يبلغ من العمر 34 عاما وقتها بهدفه المائة والسبعين دوليا.

وافتتح أهداف المباراة أحمد حسن فى مرماه بالدقيقة 25 لكن لم ينته الشوط الأول دون أن يقدم أحمد حسن اعتذارا رسميا عن هذا الخطأ للجمهور المصرى ليطلق قذيفة لا تصد ولا ترد بقدمه اليمنى فى الدقيقة 37 لتسكن شباك الحارس الكاميرونى كارلوس كاميني.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 فى وقتها الاصلى ويلعب الفريقان شوطين إضافيين يتمكن خلالهما النجم الصاعد بقوة وقتها محمد ناجى جدو من إحراز هدف منتخب الفراعنة الثانى فى الدقيقة الأولى من الشوط الإضافى الأول ويعقبه أحمد حسن بعدها بثلاث دقائق بهدف من ضربة ثابتة خارج منطقة جزاء الكاميرون اعترض عليه لاعبو الكاميرون على أساس أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وأكمل منتخب مصر طريقة فى البطولة وتوج باللقب السابع والثالث على التوالى عقب الفوز الجزائر برباعية دون رد فى قبل النهائى ثم على منتخب غانا بهدف دون رد عن طريق جدو فى المباراة النهائية .

وأشهر حكم المباراة جيروم ديمون من جنوب افريقيا البطاقة الحمراء لمدافع الكاميرون اوريليان شيديو فى الدقيقة 111 من الشوط الرابع.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.