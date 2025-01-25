شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق تاريخيا على الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الأحد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الرابعة مساء الأحد، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى.

التاريخ ينصف الإسماعيلى

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الاتحاد، التي ستكون رقم 119 بين الفريقين، حيث حقق الإسماعيلى 56 فوزا مقابل 32 فقط للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا، سجل الإسماعيلى 187 هدفا، مقابل 123 هدفا للاتحاد، حافظ الإسماعيلى على شباك نظيفة 43 مرة مقابل 29 للاتحاد.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، حيث حصل على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.

تسيطر الأفراح والسعادة على مدينة الإسماعيلية بعد فوز الدراويش على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفلسطيني خالد النبريصى الذى دشن أول أهدافه في الدورى مع الدراويش، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها.