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الأهلى يعلن ضم مصطفى العش والسلوفينى جراديسار رسميا

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  • الأهلى يعلن ضم مصطفى العش والسلوفينى جراديسار رسميا 1/3
  • الأهلى يعلن ضم مصطفى العش والسلوفينى جراديسار رسميا 2/3
  • الأهلى يعلن ضم مصطفى العش والسلوفينى جراديسار رسميا 3/3

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن انضمام الثنائى مصطفى العش مدافع فريق زد، والسلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسئولو الاهلى في ضم مصطفى العش من نادى زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى الانتهاء من مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية في يوليو المقبل والصفقة إعارة بدون أحقية الشراء، وحال رغب الأهلي في ضم اللاعب بشكل نهائي سيتفاوض على ضم اللاعب في الصيف المقبل، وفقا للقيمة المحددة من العروض المقدمة لشراء اللاعب.

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وحصل مسئولو الأهلي على توقيع اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد مفاوضات مكثفة، ويحصل خلالها اللاعب على 700 ألف دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم، ومن المقرر أن يحصل نادي فيهرفار المجري على مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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