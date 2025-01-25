شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: العش من أفضل المدافعين فى مصر ويمتلك شخصية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى زد أن مصطفى العش مدافع الفريق المنتقل حديثا الى النادى الاهلى من أفضل المدافعين في مصر حاليا هو وزميله محمد إسماعيل أيضا، وأرقام اللاعب تدل على ذلك.

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف مع محمد الليثى، قائلا: "عقدة جلسة مع مصطفى العش اليوم وقمت بالحديث معه ومنحه بعض النصائح حيث اللاعب يمتلك شخصية النادى الأهلى، ولا بد من استغلاله في التشكيل الأساسى للفريق الأحمر أمام بيراميدز المواجهة المقبلة، حيث لم يمر سوى 48 ساعة فقط على مواجهة الفريق السماوى وتألق اللاعب في الدفاع أمام المهاجم الكونغولى فيستون مايلى".

وكان وافق مسئولو نادي زد على إعارة مصطفى العش مدافع الفريق، إلى الأهلي، لمدة 8 أشهر على سبيل الإعارة حتى الانتهاء من مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية في يوليو المقبل.

وأكد مصدر داخل نادي زد لـ"الخليج 365"، أن الصفقة إعارة بدون أحقية الشراء، وحال رغب الأهلي في ضم اللاعب بشكل نهائي سيتفاوض على ضم اللاعب في الصيف المقبل وفقا للقيمة المحددة من العروض المقدمة لشراء اللاعب.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى زد قد أعلنت أنه تمت الموافقة على إعارة لاعب الفريق مصطفى العش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وكشف كل التفاصيل بعد قليل خلال بيان رسمي.