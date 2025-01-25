شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى لـ حسام حسن: الجمهور لا يقبل إلا بالتواجد فى النهائى والتتويج بكأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق رسالة لـ حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حضور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وقال الحضري، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "أي منتخب يسعى للتويج بأمم أفريقيا لا يجب أن يركز على من سيواجه في المباريات، بل يجب أن يكون جاهزا لأي مباراة، والكل يخشى منتخب مصر ويحترم التاريخ".

وأضاف: "مصر معروفة طول عمرها بالتتويج بلقب أمم أفريقيا ويجب أن نسعى للبطولة في كل الأوقات".

وتابع: "الجمهور المصري لا يقبل إلا بالتواجد في المباراة النهائية والتتويج باللقب، وده طبيعي لأن اسم مصر كبير، والكل بيخاف منه وبيحترمه".

واستطرد: "في كرة القدم ليست هناك كلمة "صعب"، والبطولات تحتاج إلى القوة والقلب وحب البلد".

وأردف: "ليست هناك نصيحة أستطيع أن أقدمها لحسام حسام، هو أسطورة أفريقيا ويعرف كل شئ وما هو مطلوب منه".

واختتم: "حسام حسن يعرف أن تدريب المنتخبات غير الأندية، وتلك مهمة صعبة وقوية، ويجب أن يكون هناك ترابط بين كل المدربين، والأجهزة المتواجدة في الجهاز الفني، وأي لاعب هناك بينه خلافات يجب أن تُنسى الخلافات طالما نلعب تحت اسم منتخب مصر".