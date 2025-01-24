اخبار الرياضه

الامارات | 3800 مشارك في سباق تريفيكتا سبارتان بدبي

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | 3800 مشارك في سباق تريفيكتا سبارتان بدبي 1/2
  • الامارات | 3800 مشارك في سباق تريفيكتا سبارتان بدبي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 3800 مشارك في سباق تريفيكتا سبارتان بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً السبت منافسات سباق تريفيكتا سبارتان الذي يقام في دبي باركس آند ريزورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظمه آي تي بي ميديا، بمشاركة أكثر من 3800 متسابق.

ويتنافس المشاركون في السباق ضمن 4 فئات مختلفة هي «سبرينت 5 كم» ويتضمن 20 حاجزا، على مدار يومي السبت والأحد، وفئة السوبر لمسافة 10 كم ويتضمن 25 حاجزا، وفئة بيست لمسافة 21 كم وتتضمن 30 حاجزًا، وفئة الأطفال لمسافتي 1 و3 كم يومي السبت والأحد أيضا.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements