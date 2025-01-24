أشرف داري يواصل الغياب عن الأهلى أمام بيراميدز بسبب العضلة الخلفية

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يواصل المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري وذلك بسبب الإصابة.

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأوضح أن أشرف داري يواصل تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

كان داري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري .

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.