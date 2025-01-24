شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح المقاولون 10 - 0 في دوري الكرة النسائية والزمالك يهزم بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الكرة النسائية بنادى مسار نظيره المقاولون العرب بعشرة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة واصل فريق مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 42 نقطة جمعها من 14 مباراة محققًا العلامة الكاملة، فيما بقى نادى المقاولون العرب عند النقطة 19 في المركز الثامن.

وفى مباراة أخرى، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ويتقدم إلى المركز لخامس في الترتيب، فيما بقى بيراميدز عند النقطة 15 في المركز التاسع.

وفاز فريق زد على نظيره الطيران بهدف نظيف، ليرفع زد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، فيما بقى الطيران عند النقطة 14 في المركز العاشر بترتيب دورى الكرة النسائية.

وتستأنف مباريات الجولة السادسة عشر يوم 27 يناير الحالى فى تمام الساعة 2:30 ظهرًا، حيث يلتقى المقاولون العرب بفريق بالم هيلز، ويواجه الزمالك البنك الأهلى، بينما يلتقى وادى دجلة مع بيراميدز، والمعادى يواجه الجونة، وأخيرًا يلتقى زد إف سى بالأهلى.