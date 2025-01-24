شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك وأيمن وكمال.. ثلاثى بالقطبين يرفعون شعار "الرحيل" بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب بعض اللاعبين من الرحيل عن القطبين الاهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية عقب عدم اعتماد الأجهزة الفنية عليهم وعدم الاقتناع بامكانيتهم الفنية.

ونرصد لكم بعض الأسماء التي تقترب من الرحيل عن القطبين الاهلى والزمالك في مقدمتهم :

اقترب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، من التوصل لاتفاق مع نادى أحد السعودى لقطع إعارة البولندى كونراد ميشالاك ، بعدما أبدى كريستيان جروس رغبته فى رحيل اللاعب، لعدم تقديم مردود جيد يليق باللاعب المحترف.

كشفت تقارير صحفية قطرية أن يوسف أيمن مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بات قاب قوسين أو أدنى من العودة لصفوف الدحيل القطرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأنتهاء إعارة اللاعب عقب 4 شهور فقط من إنضمامة للقلعة الحمراء.

قرر مسؤولو نادي الزمالك إنهاء إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليعود مجدداً إلى نادي إنبي في الفترة المقبلة.

ويتم خلال الفترة الحالية وضع الروتوش الأخيرة بين إدارة القلعة البيضاء ومسؤولي النادي البترولي لإنهاء إعارة اللاعب وعودته لإنبي خاصة وأن هناك مستحقات مالية للنادي البترولي سيتم تسويتها في الفترة الحالية.