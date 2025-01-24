شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد والونش ينتظمان في تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة، قبل أن يشارك اللاعبان بصورة طبيعية في الفقرة الفنية والتقسيمة التي أقيمت في نهاية المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.