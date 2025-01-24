شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يشرح للاعبى الزمالك سلبيات مواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني، السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس، على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة، وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الجونة المقبل.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مودرن سبورت الأخيرة تدريبات استشفائية وتأهيلية، وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.