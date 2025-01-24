شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستعير معتز زدام من الترجى لنهاية الموسم مع أحقية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، اتمام التعاقد مع اللاعب التونسي معتز زدام لاعب فريق الترجي التونسي عقب اجتيازه الكشف الطبي، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب التونسي على عقود انتقاله للنادي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.

وجاء توقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وتألق لاعب الوسط معتز زدام بقميص الترجي التونسي وحصد معهم لقب الدوري، كما أرتدى قميص فريقي النجم الساحلي والنادي المصري البورسعيدي.