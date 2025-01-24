شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اليد: مباراة أيسلندا للنسيان.. وقادرين على تخطى سلوفينيا وكاب فردى والان مع تفاصيل الخبر

وأشار خشبة، إلى أن نتيجة مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام أيسلندا للنسيان، ولم يكن التوفيق حليفنا وهناك عوامل أثرت على منتخبنا في مقدمتها الإجهاد الكبير الذي تعرضنا له خلال مباريات الدور التمهيدي، خاصه أمام كرواتيا صاحب الأرض والجمهور، هذا إلى جانب بعض الغيابات المهمة بسبب الإصابات، وأبرزهم أحمد هشام ويحيي الدرع ومهاب سعيد وحسن قداح وغيرهم.

وأضاف: "قادرون على تحقيق مكسب قوي أمام سلوفينيا وأيضا كاب فيردي تمهيدا للوصول للدور المقبل.. وثقتنا كبيرة في منتخبنا وهدفنا تحقيق الفوز في المباريات المقبلة المقبلة لإسعاد الشعب المصري".