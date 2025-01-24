7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثى بقطع فى الرباط الصليبى، والأهلي يحصل على توقيع جراديشار 4 مواسم ونصف.. وكشف طبي للاعب خلال ساعات.

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثى بقطع فى الرباط الصليبى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

جروس يطلب بديلاً لـ عبد الله السعيد فى الميركاتو الشتوى

طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضرورة العمل على التعاقد مع صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف فريقه.

بيراميدز يفاوض الفلسطيني عدى الدباغ لتدعيم الهجوم فى الميركاتو الشتوى

فتح مسئولو نادي بيراميدز خط مفاوضات مع الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم منتخب الفدائيين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حقيقة العروض القطرية والأوربية لضم وسام أبو علي من الأهلي

نفى مصدر بالنادي الأهلي وصول عروض رسمية خليجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصطفى العش يتابع حساب الأهلى على إنستجرام قبل إعلان انتقاله.. صورة

حرص مصطفى العش مدافع نادى زد اف سى على متابعة حساب النادى الاهلى على إنستجرام قبل إعلان صفقة إنضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمى.

الأهلي يحصل على توقيع جراديشار 4 مواسم ونصف.. وكشف طبي للاعب خلال ساعات

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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