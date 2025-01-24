شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران يدعم قائمة الطلائع فى مباراة فاركو بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه رجب عمران فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري المصري بعد انتهاء الايقاف.

وتعرض رجب عمران للطرد عقب نهاية مباراة سيراميكا بالدوري المصري التى انتهت بخسارة الطلائع بهدف دون رد ليتعرض للإيقاف، وفقاً للائحة مسابقة الدوري، ولكن اللاعب شارك فى مباراة سيراميكا بكأس مصر بصورة طبيعية، وفقاً للوائح المنظمة للبطولة وغاب فى مباراة انبى بالدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ليجمع الطلائع 11 نقطة من 9 لقاءات بثلاثة انتصارات وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.