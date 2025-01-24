شكرا لقرائتكم خبر عن دينو لامبارتي وكيل أعمال مارسيل كولر: يرفض الراحة من أجل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف دينو لامبارتى وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، عن كواليس استعدادات المدرب للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز بالدوري المصري.

ونشر دينو لامبارتى صورة مارسيل كولر وعلق قائلا: "لا يوجد أيام راحة لدى المحترفين، مارسيل كولر يقضى إجازاته في الإعداد لمباراة بيراميدز".

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

الأهلي افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.