شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اتحاد الكرة باختيار ملعب السلام لمواجهتى الإسماعيلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلي وبتروجت في الجولتين الثانية عشرة والرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من هيئة ستاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لاستكمال الترتان.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان حقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، أمس، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .

سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

بهذه النتيجة يفرط الزمالك في صدارة الدوري بعد أن كانت أمامه فرصة ذهبية للتواجد على القمة حال الفوز ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط فى المركز السابع عشر من 9 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد اليوم أمام الزمالك واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.