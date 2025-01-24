شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجولة 9 بالدورى المصرى.. تعثر الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 – 2025، بعض المفاجآت أبرزها تعثر الأهلى والزمالك والمصرى بينما واصل بيراميدز نتائجه الجيدة في هذه النسخة ليتصدر الجدول برصيد 20 نقطة، بينما يحل الأهلى فى المركز الثانى بـ19 نقطة والزمالك ثالثا بـ17 نقطة وسيراميكا رابعا بـ16 نقطة.

تعادل الأهلى مع فاركو بهدف لكل فريق ، قبل أن يخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بهدف نظيف في أقوى مفاجآت الجولة خاصة وأن مودرن لم يحقق أي فوز منذ انطلاق المسابقة، كما خسر المصرى أمام بتروجت العائد للدورى الممتاز قادما من المظاليم.

أقيمت خلال الجولة 9 مباريات حققت الأندية خلالهما 7 انتصارات وتعادلين إيجابيين بالإضافة إلى تسجيل 15 هدفا .

جاءت نتائج مباريات الجولة التاسعة بالدورى المصرى، كالتالي:



غزل المحلة 0 : 1 حرس الحدود



الجونة 1 : 2 البنك الأهلي



الإسماعيلي 1 : 0 سموحة



إنبي 0 : 1 طلائع الجيش



فاركو 1 : 1 الأهلي



سيراميكا 1 : 1 الاتحاد السكندري



زد اف سي 0 : 1 بيراميدز



بتروجت 2 : 1 المصري البورسعيدي



مودرن سبورت 1 : 0 الزمالك