شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات ملف تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، هو الشغل الشاغل لجماهير القلعة البيضاء وحديث الساعة فى الشارع الرياضى، حيث لم يتم حسم الملف من قبل مجلس الإدارة وشهدت الأيام الماضية خلاف فى وجهات النظر لتعود المفاوضات لنقطة الصفر من جديد، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما يخص الأزمة.

س: كيف علق مسئولو الزمالك على أزمة عدم تجديد عقد زيزو؟

ج: أصدر أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بيانا عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء الثلاثاء الماضى لمناقشة عدة ملفات، أهمها ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفي زيزو، وجاء البيان كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يدرك مسئولياته تجاه النادي وجماهيره، وأنه ينتهج سياسة ثابتة تقوم على المحافظة على القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم، والاستمرار في حصد البطولات التي بدأت بالفوز ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

وفي هذا الإطار، استكمل المجلس مناقشة التجديد لنجوم الفريق عمر جابر، محمود حمدي الونش، أحمد السيد زيزو، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، ويؤكد المجلس عدم صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في هذا الصدد، ويهيب المجلس بالجميع تحرى الدقة فيما يتم نشره من معلومات والاعتماد على المتحدث الرسمي فقط.

س: ما رد فعل زيزو على بيان الزمالك؟

ج: أصدر "زيزو" بياناً عبر صفحته على "إنستجرام" لكشف تطورات تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وقال زيزو:"احتراما وتقديراً لجماهير نادى الزمالك أود توضيح ما يلى لا أحب الخوض فى التفاصيل وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب لأن هذا هو عملى ومع ذلك انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التى لا أعرف سببها وما زال من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل".

وأضاف:" هدف الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادى وأرى أن نادى الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما كما أعتقد أن العلاقة بين نادى كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها النادى حالياً".

وواصل:" فى هذا السياق أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية ويجب إيقافه جميعنا ندرك الظروف التى يمر بها النادي ولا يجوز الإساءة لأى طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع".

وأكمل:" لطالما أثبتت مدى حبي وإخلاصى لنادى الزمالك وجماهيره ولا أحتاج إلى تبرير ذلك كما أننى على دراية تامة بالمعاناة التى يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المراكمة والمصاريف الكبيرة التى تكبدها النادى خلال الأزمة".

واستطرد:" إذا أراد نادى الزمالك استمرارى فسأبقى حتى تنتهى الأزمة المالية وإذا كنت الملف الأخير الذى سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد فأنا مستعد للأنتظار وإذا رأى أن الجوانب المادية المتعلقة بى ستصب فى مصلحته سأكون جاهزاً للتعاون بأى طريقة ممكنة وفى النهاية هدفى الوحيد هو رؤية نادى الزمالك وجماهيره فى أفضل حالة ومكانة شكرا لكم جميعاً".

س: ما رد فعل والد زيزو على تلك الأحداث؟ ج: أكد والد زيزو أن اللاعب يركز في الكرة، ولا يشغل نفسه باى شيء أخر سوى الكرة خلال هذه الفترة، وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع : زيزو مش طماع وكل تصرفاته تضحية للنادى، وقرار البقاء في الزمالك من عدمه مش قراره قرار المجلس في الوقت الحالي.

وأضاف والد اللاعب عندما يكون النادى جاهز لـ تجديد عقود زيزو فهو تحت أمرهم قائلا:" القرار مش قرارنا ، القرار قرار المجلس لما يكون جاهز للتجديد لزيزو تحت أمرهم".

س: ماذا قدم زيزو مع الزمالك؟

ج: انضم زيزو لفريق الزمالك قادما من موريرينسى البرتغالى، فى ياير من عام 2019، وشارك خلال مسيرته مع الزمالك في 247 مباراة بمختلف البطولات منها الدورى والكأس والسوبر الافريقى و السوبر المصرى و الكونفدرالية، سجل خلالها 82 هدفا، و صنع 66 لزملائه ، وتبغ القيمة التسويقية لزيزو الان وفقا لموقع ترانسفير ماركت 4 مليون يورو.

حقق زيزو مع الزمالك 8 بطولات حتى الان منها بطولتين دورى موسمى 2020-2021، و 2021- 2022 ، ولقب كاس مصر، كأس السوبر المصرى موسم 2019-2020، و بطولتى الكونفدرالية الافريقية موسم 2018-2019، و 2023-2024، بالإضافة إلى لقبين ببطولة السوبر الأفريقي.