شكرا لقرائتكم خبر عن الشريعى: الاتفاقية مع الاتحاد الليبيى ضمن استراتيجية إنبي لتوسيع نطاق التعاون مع الأندية العربية والان مع تفاصيل الخبر

وقع أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، اتفاقية تعاون شاملة مع نادي الاتحاد الليبي وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المشتركة في الجوانب الفنية والإدارية لكرة القدم.

وتتضمن الاتفاقية مجالات متعددة تشمل تبادل المدربين، الإداريين، الأطباء، والتعاون في انتقال اللاعبين بين الفريق الأول وقطاعات الناشئين، حيث تم وضع آلية منظمة لتنفيذ الاتفاقية تعتمد على خطابات رسمية بين الجانبين لضمان تحقيق أهدافها بشكل فعّال.

وأكد أيمن الشريعي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية نادي إنبي لتوسيع نطاق التعاون مع الأندية العربية الشقيقة وتعزيز مكانته على الساحة الرياضية الإقليمية. وأضاف: “نحن على ثقة أن هذا التعاون سيحقق تطورًا ملموسًا للطرفين في الأداء الفني والإداري.”



وفي إطار التنفيذ الفعلي للاتفاقية، تم انضمام ثلاثة مدربين من نادي إنبي إلى قطاع الشباب والناشئين بنادي الاتحاد الليبي لتولي الإدارة الفنية ، حيث من المقرر إرسال أفراد من الأجهزة المعاونة خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع الشباب والناشئين بشكل أكبر.

ومن جهته، أعرب محمد بن إسماعيل، رئيس نادي الاتحاد الليبي، عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بالروح الجادة التي أظهرها رئيس نادي إنبي خلال تنفيذ الاتفاقية،قائلاً:"فخورون بهذا التعاون الذي بدأ بتنفيذه بشكل فوري ومتميز، نشكر الأستاذ أيمن الشريعي الذي بذل جهودًا كبيرة لتفعيل الاتفاقية والعمل على تحقيق أهدافها بأسرع وقت".

يُذكر أن مراسم التوقيع تضمنت تبادل الدروع التذكارية كرمز للصداقة والتقدير المتبادل، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الناديين الشقيقين فى حضور سمير عبود مدير الكرة بالاتحاد الليبي.



اتفاقية انبي والاتحاد الليبي



أيمن الشريعي



مؤتمر صحفي لأيمن الشريعي