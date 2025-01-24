شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص "سمّانة" كوكا لحسم مصيره من مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق غداً ، السبت، لحسم موقفه من مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء بعد غد، الأحد، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وغاب كوكا عن مباراة الأهلي وفاركو أول أمس في الجولة التاسعة لبطولة الدوري والتي إنتهت بالتعادل 1-1 بسبب الإصابة.

على صعيد متصل ، بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي أمس الخميس استعداداته لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز دوري نايل.

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم، بينما واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري ورضا سليم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهم.

قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس، فيما شهد المران مشاركة ثلاثي الشباب يوسف محمد وآدم علاء وعبدالله أشرف.

كان الأهلي قد تعادل مع فاركو بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.