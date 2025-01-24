شكرا لقرائتكم خبر عن الونش لـ حمزة المثلوثى: "بإذن الله بعزيمتك وإصرارك هترجع أحسن من الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على دعم التونسى حمزة المثلوثى، بعد تعرضه للإصابة فى الرباط الصليبى خلال مواجهة مودرن سبورت أمس الخميس.

ونشر الونش صورته برفقة المثلوثى عبر استورى صفحته على انستجرام معلقًا عليها: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ألف سلامة يا حبيبى، بإذن الله بعزمك وإصرارك هترجع أحسن من الأول".



الونش والمثلوثى

وحرص التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك على دعم مواطنه متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لصفوف الفريق.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها حمزة المثلوثي مدافع الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي، إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج للعرض على أحد الأطباء والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

وحقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، أمس، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .

سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

بهذه النتيجة يفرط الزمالك في صدارة الدوري بعد أن كانت أمامه فرصة ذهبية للتواجد على القمة حال الفوز ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط فى المركز السابع عشر من 9 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد اليوم أمام الزمالك واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.