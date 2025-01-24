شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة العروض القطرية والأوربية لضم وسام أبو علي من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر بالنادي الأهلي وصول عروض رسمية خليجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر: نُتابع وسائل الإعلام تتحدث كثيراً عن عروض خليجية وأوربية لضم وسام أبو علي لكن الأهلي لم يتلقى أي عرض بشكل رسمي ، موضحاً أن فكرة بيع وسام في يناير الجاري أو مع نهاية الموسم الحالي صعبة إن لم تكن مستحيلة.

وواصل : نعاني منذ فترة من عدم تواجد مهاجم قوي ومُتميز بحجم وإمكانيات وسام أبو علي الذي يتألق مع الفريق لذا سيكون من الصعب التفريط فيه لاسيما في ظل الارتباطات القوية والمُتتالية أمام الأهلي هذا الموسم وأخرها كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً بأمريكا الصيف المقبل.

وتأتي تأكيدات المصدر الأهلاوي بعدما كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عرض ضخم على طاولة النادي لبيع وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وإنتقل وسام أبو علي إلى الأهلي في الشتاء الماضي، قادمًا من سيريوس السويدي ، وذكرت صحيفة تيبسبلادت الدنماركية أن وسام مطلوبًا من أندية كبيرة، في أوربا وقطر وهي عروض تصل إلى ضعف العرض الذي دفعه الأهلي لشراء اللاعب من سيريوس الشتاء الماضي.

ويعاني وسام أبو علي من شد عضلي حرمه من مباراة فاركو التي أقيمت الأربعاء الماضي بالدوري التي تعادل فيها الأهلي 1-1 كما سيغيب بسببه عن مباراة بيراميدز بعد غد، الأحد، في الجولة العاشرة للدوري.