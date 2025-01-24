شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تُفاضل بين أمين عمر والغندور لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثنائى أمين عمر وأحمد الغندور لادارة مباراة الأهلى وبيراميدز الأحد المقبل بالدورى المصرى الممتاز، فيما ظهرت بعض الأصوات داخل اللجنة للمطالبة بمنح الفرصة لوجه جديد أو حكم غير دولى وهو ما تتم دراسته حاليا.

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وأكد الجهاز الطبى، أن وسام أبو علي لن يكون جاهزا للمباراة وحال المُجازفة به ستتفاقم إصابته بعدما تعرض اللاعب لشد عضلى قبل مواجهة فاركو التى أقيمت أمس الأول، الأربعاء، فى الدورى وحرمه من المشاركة فى اللقاء الذى تعادل فيه الأهلى بهدف لمثله.

ورفض الجهاز الطبى للأهلى فكرة الاستعانة بالمسكنات لعلاج الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل اللحاق بمباراة بيراميدز فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.