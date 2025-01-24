شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن إصابة حمزة المثلوثى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي، إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج للعرض على أحد الأطباء والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وكان الخليج 365 أكد أن الشكوك تحوم حول تعرض حمزة المثلوثي لإصابة فى الرباط الصليبى بعد الكدمة التى تعرض لها خلال مواجهة مودرن سبورت أمس الخميس، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

وحقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، أمس، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .