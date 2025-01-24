شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى في دوري سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم واحدة من أهم مباريات كرة السلة حيث يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الزمالك في الثامنة مساءً بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وتقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من مواجهات الدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة رجال، حيث يلتقى الزمالك مع الأهلى، الجزيرة مع سبورتنج، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والمصرية للاتصالات مع هليوبوليس.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعوة حيث تقام مباريات العودة يوم 24 مارس على صالة الأهلى بالجزيرة ، وتقام المباريات على صالة الفرق المذكورة أولا، بينما مباريات العودة تقام على ملاعب الأندية الأخرى.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى موافقة 5 دول على المشاركة في منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 2 الى 8 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتم اختيار أيمن على عضو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة، وأكدت 6 دول مشاركتها في البطولة هي ، كينيا ، جنوب السودان، اوغندا، بروندى،تنزانيا، بالإضافة الى مصر المستضيفة.