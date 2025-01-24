شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يزور رئيس الاتحاد الموزمبيقى فى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على زيارة فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تم حجزه على إثرها في أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وطلب أبو ريدة، توفير الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة الحثيثة لرئيس الاتحاد الموزمبيقى طوال فترة تواجده في المستشفى في ظل العلاقات الطيبة بين الاتحادين، متمنيا له الشفاء العاجل.

واستقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم بمقر مركز المنتخبات الوطنية، فى زيارة ودية لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والموزمبيقي.

وجدد رئيس الاتحاد الموزمبيقي تهنئته لأبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، وقام أبو ريدة باهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم لرئيس الاتحاد الموزمبيقي في ختام الزيارة، معربا عن سعادته بالزيارة وتعزيز التعاون المستمر مع الاتحاد الموزمبيقي خلال المرحلة المقبلة.

في سياق مغاير، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سفر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وابراهيم حسن مدير المنتخب إلى المغرب لحضور مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية المقرر سحبها يوم 27 يناير الجاري.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على اقامة مباريات ودية تحت 21 سنة، 17 سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتم اعتماد برنامج إعداد المنتخب الوطني للناشئين ( مواليد 2008 ) خلال شهر فبراير المقبل ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.