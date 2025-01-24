شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه رسالة دعم لـ المثلوثى بعد إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على توجيه رسالة دعم للتونسى حمزة المثلوثى، بعد تعرضه للإصابة فى الرباط الصليبى خلال مواجهة مودرن سبورت أمس الخميس.

ونشر زيزو صورة لـ المثلوثى عبر استورى صفحته على انستجرام معلقًا عليها: "ألف سلامة عليك يا صاحبى".



زيزو

وكان حمزة المثلوثي مدافع الزمالك، علق على الشكوك التى تحوم حول تعرضه للإصابة فى الرباط الصليبى بعد الكدمة التى تعرض لها خلال مواجهة مودرن سبورت أمس الخميس، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب المثلوثى عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل"، حيث تشير الفحوصات الأولية التى خضع لها اللاعب بتعرضه لإصابة فى الرباط الصليبى، على أن يخضع لأشعة اليوم، من أجل تحديد مدى الإصابة وحجمها بشكل دقيق.

وكان المثلوثي تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك أمام موردن سبورت، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

وحقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، أمس، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .

سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

بهذه النتيجة يفرط الزمالك في صدارة الدوري بعد أن كانت أمامه فرصة ذهبية للتواجد على القمة حال الفوز ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط فى المركز السابع عشر من 9 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد اليوم أمام الزمالك واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.