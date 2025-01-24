شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود حميد ماو أمام فاركو بالدوري بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبه التنزانى حميد ماو فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتلقى حميد ماو طردا مباشرا فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري ليغيب مباراتين، وفقًا للائحة المسابقة المحلية، ونفذ عقوبة الإيقاف فى مباراة سيراميكا وانبى الاخيريتين بالدوري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ليجمع الطلائع 11 نقطة من 9 لقاءات بثلاثة انتصارات وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.