شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس صفحة مباراة مودرن سبورت التى خسرها الفارس الابيض بهدف دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الجونة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الخميس من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة في دوري nile

مباراة الزمالك والجونة تقام فى الرابعة عصر الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.