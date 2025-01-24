شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتعاقد مع عمرو السولية ليبدأ رحلة المجد الكروى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 24 يناير 2016 تعاقد النادى الأهلى مع نجمه المتألق عمرو السولية من صفوف نادى الشعب الإماراتى ليصنع رحلة مليئة بالإنجازات الكروية.

رغم تجدد المدربين داخل النادي الأهلي إلا أن عمرو السولية دائما ما يتواجد في التشكيل الأساسي ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي لأنه أحدد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدربون بشكل أساسي.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى وكذلك السويسرى مارسيل كولر المدرب الحالى، كما ساهم تعاقد الأهلي مع أليو ديانج فى إظهار قدرات عمرو السولية بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات بجانب هدفه في كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا ليهدى الاهلى اللقب الافريقى الثانى على التوالي.

ويعد عمرو السولية أحد أهم النجوم في تشكيلة منتخب مصر ، ولعب السولية 50 مباراة دولية وسجل هدف وحيد ، وقاد الفراعنة للوصول للمباراة النهائية بكأس الأمم الافريقية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال كما خسر فرصة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح أيضاً.

وإجمالا لعب عمرو السولية مع الأهلى 331 مباريات بكل البطولات، سجل خلالها 33 هدفاً وصنع 29 ، وحقق السولية رفقة المارد الأحمر العديد من البطولات، وصل عددهم إلى 21 بطولة مختلفة محلية وقارية.

وتوج السولية ب 7 ألقاب لبطولة الدوري المصري الممتاز، 4 ألقاب لبطولة كأس مصر ومثلهم لبطولة دوري أبطال، 5 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري ولقبين لبطولة كأس السوبر الأفريقي ، بجانب برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

ولعل أفضل أهداف عمرو السولية في مسيرته الكروية مع الاهلى هو هدف التقدم في شباك الزمالك بنهائي القرن.

السولية كان صاحب ضربة البداية للنادي الأهلي بعدما سجل هدف التقدم للفريق الأحمر أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 قبل أن يتعادل الفارس الأبيض عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة وتوج النادي الأهلي باللقب التاسع في تاريخه.

كما كرر السولية ما فعله في نهائي 2020 أمام كايزر تشيفز وأحرز هدف الأهلي الثالث في المباراة التي شهدت تسجيل محمد شريف الهدف الأول ومحمد مجدي أفشة الهدف الثاني ليكتب الأهلي تاريخ جديد ويتوج باللقب العاشر في تاريخه بعد 8 أشهر من الفوز باللقب التاسع.