دوري "أن بي ايه": فوز لافت لليكرز على سلتيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق لوس أنجليس ليكرز فوزا لافتا على بوسطن سلتيكس حامل اللقب 117 96 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في أول مواجهة هذا الموسم بين الفريقين العملاقين اللذين أحرزا اللقب 35 مرة بينهما.

وساهم الثلاثي أنتوني ديفيس وأوستن ريفز وليبرون جيمس في فوز ليكرز العريض بتسجيلهما 24 و23 و20 نقطة تواليا. في المقابل، كان اللاتفي كريستابس بورزينغيس أفضل مسجل في صفوف سلتيكس مع 22 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق جايسون تايتوم ب16 نقطة فقط.

فرض ليكرز أفضليته منذ مطلع المباراة وأنهى الربع الاول متقدما بفارق مريح (34 23) قبل ان يوسع الفارق في نهاية الشوط الأول الى 19 نقطة (67 49).

وعزز ليكرز رصيده هذا الموسم مع 24 فوزا مقابل 18 خسارة ويحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، في حين يملك بوسطن 31 انتصارا مقابل 14 هزيمة ويحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

في المقابل، مني متصدر الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر بخسارته الثالثة فقط هذا الموسم بسقوطه أمام دالاس مافريكس 115 121.

كان سبنسر دينويدي أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 28 نقطة واضاف كايري ايرفينغ 24، في حين سجل نجم ثاندر الكندي شاي جيلغيوس ألكسندر 31 نقطة ليتابع شهيته التهديفية بعد ان سجل رقما قياسيا شخصيا قبل يومين مع 54 نقطة في سلة يوتا جاز، في حين أضاف زميله جالين وليامس 33 نقطة.

وحقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دبل" العشرين له هذا الموسم ليقود دنفر ناغتس الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 132 123.

وسجل يوكيتش 35 نقطة مع 22 متابعة و17 متابعة.

أشاد به مدربه مايكل مالوني معتبرا بان يوكيتش يخوض أفضل موسم له ويحقق أداء أفضل مما حققه أعوام 2021 و2022 و2024 عندما أختير أفضل لاعب في الدوري.

ورفع ميلووكي باكس سلسلة انتصاراته الى 5 تواليا اثر تغلبه على ميامي هيت 125 96.

كان داميان ليلارد أفضل مسجل في صفوف باكس مع 29 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية في حين أضاف النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 25 نقطة.

وتألق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما على أرضه وبين جمهوره الباريسي بقيادة فريقه سان انتونيو سبيرز الى الفوز على انديانا بايسرز 140 110 في مباراة اقيمت في بيرسي في العاصمة الفرنسية وسجل ويمبانياما 30 نقطة.