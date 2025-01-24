بطولة ألمانيا: كاين يبحث عن استعادة وهجه مع بايرن امام فرايبورغ

الرياص - اسماء السيد - برلين : يتطلع الانكليزي الدولي هاري كاين، مهاجم بايرن ميونيخ، الى استعادة نجاعته التهديفية عندما يحل العملاق البافاري ضيفا على فرايبورغ السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم تسجيله 16 هدفا في 16 مباراة هذا الموسم متصدرا ترتيب هدافي البوندسليغا، لكن الأرقام تخفي في طياتها اتجاها قد يثير قلق متصدر ترتيب الدوري.

فكاين لم يسجل من هجمات مفتوحة منذ تشرين الثاني/نوفمبر في سلسلة من سبع مباريات في جميع المسابقات، على الرغم من أن موثوقية قائد منتخب إنكلترا في تنفيذ ركلات الجزاء قد طغت على تراجع مستواه.

سجّل مهاجم توتنهام السابق ركلتي جزاء خلال هذه السلسلة، ليرفع رصيده من الركلات الناجحة التي سجلها على مستوى الاندية والمنتخبات الى 27 تواليا منذ اضاعته لركلة جزاء امام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويعود بايرن لاستئناف مبارياته في الدوري بعد خسارته الثقيلة امام فينورد الهولندي 0 3 في دوري أبطال أوروبا في لقاء هيمن فيه فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني على الكرة لكنه عجز عن ترجمة فرصه الى أهداف.

وغاب ابن الـ 31 عاما عن أربع مباريات خلال كانون الأول/ديسمبر بسبب الاصابة، ويبدو جليا انه لم يعد بعد الى مستواه الاقصى.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن كاين "بالطبع نحن بحاجة إلى أهدافه".

وتابع "لم ينجح في التسجيل لكنه يدرك ذلك وربما يكون أكثر انتقادًا لنفسه من أي شخص آخر.

"لقد مر بالعديد من الصعود والهبوط. إذا كان هناك أي شخص يمكنه التعامل مع الانتكاسة، فهو هاري كاين".

من جهته، قال مدرب فرايبورغ، يوليان شوستر الخميس إنّ فريقه سيواجه فريقا متحفزا بعد الخسارة.

وأوضح "عندما يخسر فريق ما، فهذا يعني تلقائيًا بعض الإثارة في المرة المقبلة. ونحن جميعًا نعلم ما يعنيه تعرض بايرن للخسارة".

وفي موسمه الأول مع فرايبورغ، يحتل الفريق المركز الثامن. كما يملك سجلا قويا على أرضه حيث خسر مرة واحدة في تسع مباريات.

وقال شوستر إن خسارة بايرن في منتصف الأسبوع تظهر أنه من الممكن "إيجاد ثغرات وإيذاء المنافسين".

من جهته، يحل ليفركوزن ضيفا على لايبزيغ السبت، واضعا نصب عينيه تقليص الفارق الى نقطة واحدة في حال فوزه وخسارة بايرن.

ولم يكن ظهور بطل المانيا موفقا في منتصف الاسبوع، إذ خسر أيضا أمام أتلتيكو مدريد الاسباني 1 2 على الرغم من انتزاعه التقدم في اسبانيا.

ويتخلف لايبزيغ بفارق عشر نقاط عن ليفركوزن لكنه يبقى الفريق الوحيد الذي ألحق به الهزيمة في الدوري منذ أيار/مايو 2023، بعد أن تغلب عليه في آب/أغسطس الماضي 3 2.

وقال ديفيد راوم مدافع لايبزيغ إن ليفركوزن هو "على مستوى آخر" من الفرق لكنه وعد "بجعل الأمر صعبًا قدر الإمكان عليهم".

ومُني فريق ألماني آخر بنكسة قارية قبل أيام، بعد سقوط بوروسيا دورتموند امام بولونيا الايطالي 1 2 الثلاثاء في دوري الابطال، مما أدى الى الاطاحة بمدربه نوري شاهين بعد يوم واحد.

وسيحل مايك تولبيرغ، بديلا موقتا لشاهين، عندما يستضيف دورتموند نظيره فيردر بريمن وسيكون منوطا به إعادة الفريق الى سكة الانتصارات.

ويحتل وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري هذا الموسم، حيث فاز مرة واحدة في آخر تسع مباريات في جميع المسابقات.

لاعب تحت المجهر

وفي حين يعاني كاين لايجاد مستواه المعهود، فإن العكس تماما هو حال مهاجم باير ليفركوزن التشيكي باتريك شيك.

وأحرز المهاجم التشيكي 12 هدفا في آخر ثماني مباريات من دون أي هدف من نقطة الجزاء.

وعوض أداء شيك غياب المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس الذي من المتوقع أن يعود الى تشكيلة الفريق هذا الاسبوع.

سبق أن لعب شيك (28 عاما) على سبيل الاعارة مع لايبزيغ في موسم 2019 20، حين أحرز 10 اهداف في 28 مباراة، لكنه لم يسبق له أن سجل ضد فريقه السابق.

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