شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الناشئين 2008 فى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف"، المعسكرالمغلق لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس فى شهر فبراير المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها مارس 2025.

ويسعى أحمد الكاس، الذى اختتم مؤخرا معسكره القصير لمدة ثلاثة أيام بمشروع الهدف، لخوض عدد من المباريات الودية للاستقرار على القائمة التي تشارك معه في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب مارس المقبل.

وفاز المنتخب الوطني للناشئين (مواليد 2008 ) على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من، عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.