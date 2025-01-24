شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطلب بديلاً لـ عبد الله السعيد فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضرورة العمل على التعاقد مع صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف فريقه.

ويرغب جروس فى التعاقد مع لاعب يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب ليصبح بديل مميز لـ عبد الله السعيد، حيث يرى الجهاز الفنى إنه يواجه مشكلة عندما يغيب السعيد عن المباريات، ما يدفع الجهاز الفنى للدفع بـ أحمد زيزو فى مركز صانع اللعب.

ويترقب الجهاز الفنى للزمالك جاهزية أحمد حمدى وناصر ماهر فى أقرب وقت لتدعيم مركز صانع اللعب، لاسيما وإن هذا المركز يشهد نقص عددى منذ أن تغيب الثنائى بسبب الإصابة.

فى سياق آخر، أخطر أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك برغبته في استكمال مشواره داخل القلعة البيضاء، ورغبته في حسم ملف تجديد عقده،مؤكداً لهم أنه يقدر جمهور القلعة البيضاء الذى باتت العلاقة معهم مبنية على الحب والاحترام.

وشدد زيزو على مسئولي الزمالك أنه مستعد للانتظار حتى الانتهاء من الملفات التي تشغل مجلس الإدارة في الوقت الحالي،ومن بعدها التفرغ لتجديد عقده مع القلعة البيضاء خاصة أن قراره هو الاستمرار داخل الفريق.