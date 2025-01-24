شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى مع فاركو على مائدة عبد الحميد بسيونى فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات فاركو وأخرها تعادله بهدف مقابل هدف مع الأهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري المصري بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على انبى بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل، على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ليجمع الطلائع 11 نقطة من 9 لقاءات بثلاثة انتصارات وتعادلين و4 خسائر مسجلا 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل أن يودع البطولة بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.