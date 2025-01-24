شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الزى الأسود أمام سلوفينيا فى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره سلوفينيا فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى ثان مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من، كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ويرتدى منتخب اليد الزى الأسود أمام سلوفينيا فى مباراة اليوم.

ويسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم لتعويض الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى ، ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره كاب فيردى السابعة مساء يوم الأحد القادم .

ويعقد باستور جلسات دورية مع اللاعبين فى حضور خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد و رئيس البعثة فى كرواتيا من أجل تصحيح الأوضاع فى مواجهة اليوم و استعادة روح الدور الأول ألذى حقق فيه الفراعنة العلامة الكاملة .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.