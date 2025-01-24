شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد للإعلان عن أولى صفقات الشتاء بضم السلوفينى جراديشار والان مع تفاصيل الخبر

يُعلن مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة عن أولى صفقات انتقالات الشتاء الجارية بالتعاقد مع السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجرى.

وأنهت إدارة القلعة الحمراء جميع إجراءات التعاقد معه خلال الأيام الماضية، كما تم الانتهاء من جميع التفاصيل المالية مع النادى المجرى خلال المفاوضات التى أسفرت عن حصول الأهلى على توقيع اللاعب وموافقة ناديه المجرى بإتمام الصفقة مقابل مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلى على دُفعتين، فيما سيحصل اللاعب السلوفينى على قرابة الـ800 ألف دولار فى الموسم.

وغاب نيجك جراديشار عن مباراة فريقه الودية أمام رادوملجى السلوفينى بمعسكر كرواتيا مساء الثلاثاء، بسبب مفاوضاته مع الأهلى، ويبلغ جراديشار من العمر 22 عاما ويلعب بالدورى المجرى منذ فبراير 2024، وشارك مع فريقه منذ بداية الموسم الحالى فى 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثانى بقائمة هدافى الدورى المجرى برصيد 7 أهداف، وسبق للاعب المشاركة فى مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا فى يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.