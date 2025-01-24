شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يرفض علاج وسام أبو على بالمسكنات للحاق بموقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

رفض الجهاز الطبى للأهلى فكرة الاستعانة بالمسكنات لعلاج الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل اللحاق بمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الطبى أن وسام أبو على لن يكون جاهزا للمباراة وحال المُجازفة به ستتفاقم إصابته بعدما تعرض اللاعب لشد عضلى قبل مواجهة فاركو التى أقيمت أمس الأول، الأربعاء، فى الدورى وحرمه من المشاركة فى اللقاء الذى تعادل فيه الأهلى بهدف لمثله.

من جانب آخر، يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً اللمسات النهائية على صفقة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وأنهت إدارة القلعة الحمراء جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، كما تم الإنتهاء من جميع التفاصيل المالية مع النادي المجري خلال المفاوضات التي أسفرت عن حصول الأهلي على توقيع اللاعب وموافقة ناديه المجري بإتمام الصفقة مقابل مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين ، فيما سيحصل اللاعب السلوفيني على قرابة الـ800 ألف دولار في الموسم.